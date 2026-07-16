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¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

El juego combina crianza, entrenamiento, combates y Digievoluciones en un RPG de progresión automática para iOS y Android

Digimon.

Digimon.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Digimon UP’, el nuevo RPG gratuito para móviles de Bandai Namco Entertainment, ya está disponible en la App Store y en Google Play. El título llega a las dos tiendas digitales tras superar el millón de registros previos durante los meses de preparación. Como agradecimiento por la acogida, todos los usuarios podrán recibir al comenzar la aventura los Digimon de apoyo Gekkomon y Numemon, junto al dúo formado por Taichi Yagami y Agumon. Las recompensas también incluyen 450 boletos para invocar cartas de habilidad, otros 450 para personajes de apoyo y 3.000 DigiEsmeraldas, además de varios materiales, 1.000 boletos de holograma, 1.000 bits y un atuendo para Patamon.

El encanto de criar Digimon

El juego emplea ilustraciones pixeladas creadas expresamente para esta entrega, que recuerdan a los Digimon clásicos sin renunciar a animaciones de vanguardia. Con este estilo, ‘Digimon UP’ permite cuidar de los compañeros digitales a lo largo del día, puesto que el jugador deberá alimentarlos, entrenarlos y llevarlos a combate, mientras el sistema de progresión automática se encarga de parte de su crecimiento.

Digimon.

Digimon. / Cedida

Durante los combates, los jugadores pueden equipar cartas de habilidad y recurrir a Digimon de apoyo para adaptar el equipo a su manera de jugar. A medida que avanzan, también pueden encadenar Digievoluciones hasta alcanzar el nivel Mega, reservado para algunas de las evoluciones más poderosas de sus respectivas líneas. Además de Agumon y Gabumon, la entrega incorpora Digimon de distintas generaciones y recupera elementos inspirados en los juguetes Digivice y en el juego de cartas de Digimon.

DIGIMON UP - Launch Trailer

¿Como descargo Digimon UP?

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La descarga de ‘Digimon UP’ es gratuita, aunque en los dispositivos de Apple, requiere iOS 15.0 o posterior en iPhone y iPadOS 15.0 o posterior en iPad, mientras Bandai Namco advierte que algunos modelos podrían no ser compatibles. La compañía también acompaña el estreno con una campaña en sus canales oficiales que permite ganar una carta conmemorativa del juego de cartas de Digimon.

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