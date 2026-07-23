Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros
La Comisión Europea penaliza que el gigante tecnológico priorice sus propios servicios en el motor de búsqueda e impida que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play
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EFE
Bruselas
La Comisión Europea impuso este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por priorizar sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen a los usuarios, de forma gratuita, de ofertas más baratas al margen de Google Play.
El Ejecutivo comunitario considera que la compañía ha infringido la ley de mercados digitales (DMA), que regula la libre competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y además de la sanción, la ha obligado a poner fin a estas prácticas en 60 días o, de lo contrario, podría penalizarla con multas periódicas adicionales.
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