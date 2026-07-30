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Veinticinco años después SEGA Dreamcast sigue recibiendo nuevos juegos

White Creek es un título de terror y supervivencia diseñado para funcionar en el hardware original de la consola de finales de los 90

White Creek llega a la Sega Dreamcast como nuevo lanzamiento, aunque la consola dejera de producirse en 2001.

White Creek llega a la Sega Dreamcast como nuevo lanzamiento, aunque la consola dejera de producirse en 2001. / SEGA

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Dos décadas y media después de que SEGA diera por finalizada la producción de la consola, siguen llegando nuevos juegos para Dreamcast, como demuestra ‘White Creek’ un juego de terror y supervivencia con cámaras fijas, diseñado para funcionar en el hardware original, sin emulación de la consola que se lanzó en Japón en noviembre de 1998 y llegó al resto del mundo un año después. La casa nipona dejó de fabricarla en marzo de 2001, doce meses después del debut japonés de PS2, y abandonó la producción de consolas para centrarse en el desarrollo de juegos para varias plataformas.

Story Bird Studios vuelve a Dreamcast

El proyecto está desarrollado por Story Bird Studios, con la publicación a cargo de PixelHeart, un sello con experiencia en lanzamientos físicos para consolas antiguas. El equipo de desarrollo ya había lanzado ‘Finding Teddy’ en Dreamcast, además de títulos como ‘Ganryu 2’, ‘Guns of Mercy’ y ‘Golden Force’ para plataformas actuales.

Imágenes del gameplay de White Creek para la Sega Dreamcast.

Imágenes del gameplay de White Creek para la Sega Dreamcast. / SEGA

Su protagonista es Alicia Morelli, una exorcista independiente que investiga un pequeño pueblo asolado por inexplicables brotes de violencia. Puede utilizar poderes psíquicos, armas de fuego y un teléfono móvil, y cada encuentro con un individuo poseído le plantea la disyuntiva de ejecutarlo o salvar su alma. El dispositivo también permite detectar anomalías, registrar pruebas y resolver puzles durante la investigación.

Un desarrollo nativo para Dreamcast

El estudio subraya la diferencia entre la estética retro y el desarrollo nativo. La comunicación oficial rechaza la etiqueta de juego “inspirado en Dreamcast” y afirma que el título ha sido diseñado para la consola desde su concepción, con entornos tridimensionales, cámaras cinematográficas y efectos gráficos que sus responsables comparan con las grandes producciones de la era NAOMI.

“Cada ángulo de cámara es una elección narrativa. Cada sombra, una intención”, describen en Story Bird Studios, explicando por qué han mantenido las cámaras fijas del género clásico en lugar de reemplazarlas por un control de cámara libre.

Imágenes 'in game' del nuevo título para la Sega Dreamcast, después de 25 años que la consola dejó de producirse.

Imágenes 'in game' del nuevo título para la Sega Dreamcast, después de 25 años que la consola dejó de producirse. / SEGA

Encontró una segunda vida entre los creadores independientes

A la larga, Dreamcast debe su larga vida a varios rasgos técnicos incorporados por SEGA en 1998. Fue la primera consola con módem integrado, una prestación poco habitual en aquella época que permitía conectarse a internet para jugar en línea y consultar clasificaciones. También facilitó décadas después la recuperación de servidores gestionados por grupos independientes.

Su compatibilidad con el formato MIL-CD también permitió ejecutar código desde discos compactos convencionales en buena parte de las unidades, sin necesidad de modificaciones físicas. Sega retiró esa compatibilidad en modelos posteriores. A ello se suma que sus funciones principales no dependían de una conexión permanente con los servicios de SEGA, de modo que el cierre de las redes oficiales no inutilizó la máquina ni impidió seguir ejecutando sus juegos.

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También para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch y Switch 2

Además de la versión para Dreamcast, ‘White Creek’ cuenta con ficha en Steam y también está previsto para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2. Sus responsables han señalado 2027 como año de publicación, aunque todavía no hay una fecha confirmada. Por ahora, la campaña de financiación colectiva permanece en fase previa en Kickstarter, de manera que todavía no se conoce la meta económica, fecha de inicio ni el plazo de cierre. Si estás interesado, puedes registrarte para recibir un aviso cuando comience, aunque PixelHeart todavía no ha comunicado las recompensas, posibles ediciones de coleccionista ni los planes completos del proyecto.

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