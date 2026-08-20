Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

La fase decisiva del VCT EMEA Stage 2 ya conoce a sus ocho aspirantes, porque Enterprise Esports, FUT Esports, Eintracht Frankfurt y Fire Flux Esports han superado los play-ins y se unen a BBL Esports, Karmine Corp, Team Liquid y Team Vitality, clasificados directamente mediante la fase de grupos, en una eliminatoria doble que comenzará este jueves 20 de agosto en Berlín. Los cuatro equipos que sigan con vida después de los encuentros previstos hasta el domingo, viajarán posteriormente a Badalona para disputar el desenlace continental.

Tres equipos de Challengers se cuelan entre los ocho mejores

Los play-ins han terminado con tres representantes procedentes de Challengers entre los ocho mejores del Stage 2. Sin entrar al detalle, Enterprise Esports fue el primero en asegurar su plaza después de superar a Fnatic por 2-1, Gentle Mates por 2-0 y Fire Flux por 2-0, mientras FUT Esports completó su camino por el cuadro superior sin ceder ningún mapa ante GIANTX y Eternal Fire, ambos resueltos por 2-0. El conjunto turco se convierte así en el único representante procedente de la fase regular del VCT EMEA que consiguió salir de los play-ins por esta vía.

Eintracht Frankfurt tuvo que superar una buena tanda de problemas después de caer por 2-1 ante GIANTX en su primer cruce, pero el conjunto alemán respondió eliminando sucesivamente a Gentle Mates, Team Heretics y Eternal Fire por 2-0, mientras Fire Flux Esports consiguió la última plaza tras superar a PCIFIC Esports y Heretics, caer ante Enterprise y vencer por 2-0 a Joblife en el cuadro inferior. El resultado deja además fuera a los representantes españoles que continuaban en esta fase, con Heretics eliminado por Eintracht Frankfurt y GIANTX despidiéndose después de su derrota por 0-2 ante Fnatic.

VCT EMEA Stage 2 llegará a Badalona. / Agencias

Berlín decide quién sigue rumbo a Badalona

La primera semana de playoffs se disputará entre el 20 y el 23 de agosto en Berlín, todavía bajo un sistema de doble eliminación. Team Liquid se medirá con FUT Esports y Team Vitality hará lo propio ante Enterprise Esports en los primeros cruces del cuadro superior; BBL Esports espera al vencedor de Liquid y FUT, mientras Karmine Corp recibirá al ganador del enfrentamiento entre Vitality y Enterprise.

Eintracht Frankfurt y Fire Flux parten con menos margen porque entran directamente en el cuadro inferior. El conjunto alemán se enfrentará al derrotado del Team Liquid-FUT Esports, mientras Fire Flux hará lo mismo con el perdedor del Team Vitality-Enterprise Esports, por lo que cualquier tropiezo supondrá la eliminación. Los encuentros de esta primera parte se disputarán al mejor de tres y, al terminar la jornada del 23 de agosto, únicamente cuatro equipos continuarán hacia el fin de semana definitivo en Badalona.

Badalona espera a los cuatro supervivientes

El Olímpic Arena de Badalona tomará el relevo de Berlín el viernes 28 de agosto con la final del cuadro superior y la última ronda previa del cuadro inferior. El sábado 29 llegará la final inferior al mejor de cinco, mientras la gran final se disputará el domingo 30 también al mejor de cinco. Los dos finalistas conseguirán la clasificación directa para Valorant Champions Shanghai y el vencedor terminará además como primer cabeza de serie de EMEA; las otras dos plazas de la región para el Mundial se resolverán mediante los puntos de campeonato acumulados durante la temporada.

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VCT EMEA Stage 2 llega a Badalona. / Agencias

El fin de semana tendrá actividad también alrededor del pabellón mediante el Fan Fest oficial, de acceso gratuito y distribuido por varias zonas del recinto, con actividades de ‘Valorant’, espacios de equipos, encuentros con creadores y diferentes propuestas abiertas al público. El viernes 28 abrirá a las 13.00 horas, mientras el sábado 29 y el domingo 30 comenzará a las 12.00 horas, acompañando así los tres días que cerrarán la temporada europea del VCT antes de Champions Shanghai.