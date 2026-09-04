"Una carrera hacia el abismo": Expertos denuncian la opacidad del último modelo de IA de OpenAI

El lanzamiento del modelo de inteligencia artificial más potente de OpenAI ha despertado un alud de críticas de los expertos, que advierten que su diseño "podría ser el peor avance para la seguridad de la IA hasta la fecha".

La empresa creadora de ChatGPT celebró este jueves que su última novedad, GPT-6 Astra, ha "entrado en la era de la IA general", la teoría que apunta a máquinas más inteligentes que los humanos. El modelo, aún pendiente de revisión externa", alcanzaría las capacidades de ciberseguridad más críticas al ser capaz de "identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad".

Lo que para la start-up de Sam Altman es un hito con el que espera potenciar su negocio, para muchos informáticos es un nuevo motivo de preocupación. El principal temor con Astra es su opacidad. La mayoría de modelos de IA generativa muestran su "cadena de pensamiento", los procesos de "razonamiento" que siguen antes de generar una respuesta. Eso permite a los técnicos rastrear y supervisar su "comportamiento" para garantizar que no ha eludido sus normas de programación.

Funcionamiento más opaco

Sin embargo, y como adelantó The Information, Astra muestra mucho menos su "pensamiento", que se expresa menos en lenguaje natural comprensible para los equipos de supervisión. Esa arquitectura opaca puede mejorar el rendimiento del modelo, pero también dificultar la detección de amenazas y comportamientos indeseados.

El uso de esta técnica (conocida como looped transformer) preocupa a los expertos, especialmente después que en julio se supiese que un grupo de agentes de IA testeados por OpenAI lanzasen de forma autónoma un ciberataque contra la empresa Hugging Face. "Podría ser el peor avance para la seguridad de la IA hasta la fecha", ha advertido Ryan Greenblatt, científico jefe de Redwood Research, uno de los tres expertos autorizados para investigar el incidente cibernético del verano.

Podría ser el peor avance para la seguridad de la IA hasta la fecha Ryan Greenblatt — Científico jefe de Redwood Research

Greenblatt y otros técnicos en seguridad informática temen que, envueltas en una frenética carrera comercial por el negocio de la IA, otras empresas como Google o Anthropic sigan los pasos de OpenAI y adopten esa arquitectura más opaca para sus modelos más avanzados. De darse, eso podría conducir a "una carrera hacia el abismo en cuanto a arquitecturas que podría resultar catastrófica para nuestra capacidad de supervisar y controlar las IA".

Noticias relacionadas

"Lo preocupante para la sociedad no es solo la escala de sus capacidades, sino la opacidad intrínseca en sus procesos de inferencia, que en esta nueva versión se vuelve más opaca", añade Josep Curto, director académico del Máster en Inteligencia de Negocios y Big Data en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en declaraciones recogidas por Science Media Centre España.