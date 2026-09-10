Nintendo Direct septiembre 2026: reunimos y revisamos todos los juegos anunciados para Switch 2.

El Nintendo Direct emitido este miércoles 9 de septiembre nos deja una extensa relación de juegos y contenidos para Switch y Switch 2. Para ir abriendo boca, la compañía mostró por primera vez ‘Metroid Ravenous’ y ‘Kirby and the World Beyond’, además de nuevas ediciones de ‘Pikmin 4’ y ‘Hyrule Warriors: La era del cataclismo’, junto a novedades para títulos como ‘Mario Kart World’, ‘Pokémon Pokopia’ y ‘Star Fox’.

La presentación reservó igualmente espacio para producciones de compañías japonesas y occidentales, donde se presentaron detalles de títulos como ‘Monster Hunter Wilds’, ‘Final Fantasy VII Revelation’, ‘Persona 6’, ‘Persona 4 Revival’, ‘Resident Evil 2 Deluxe Edition’, ‘Resident Evil 3’, ‘Resident Evil 4 Gold Edition’ y ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’. A continuación, repasamos los juegos y anuncios del Nintendo Direct, incluidos los títulos mostrados brevemente durante el montaje final de la emisión.

Kirby and the World Beyond

Kirby volverá con ‘Kirby and the World Beyond’, una nueva aventura tridimensional que permitirá moverse con libertad por enormes escenarios y sacar mayor partido a sus habilidades de copia, que podrán utilizarse de diferentes maneras según las situaciones que encuentre durante el viaje. El título se estrenará en exclusiva para Nintendo Switch 2 durante la primavera de 2027, coincidiendo con el 35.º aniversario de la serie protagonizada por el conocido y rosado personaje.

Kirby and the World Beyond - Nintendo Switch 2

Metroid Ravenous

Samus Aran volverá a ponerse al frente de una aventura en dos dimensiones con ‘Metroid Ravenous’, una producción exclusiva de Nintendo Switch 2 que parte de una contundente disyuntiva, comer o ser comida. El estreno está previsto para el 28 de enero de 2027 y vendrá acompañado por los amiibo de Samus y Estatua Chozo, mientras que la figura de Samus con Traje metroide quedará reservada para la edición especial, que incluirá asimismo una copia del juego y una caja SteelBook.

Monster Hunter Wilds

‘Monster Hunter Wilds’ se estrenará en Nintendo Switch 2 el 4 de diciembre de 2026 con comunicación inalámbrica local y juego mediante internet, además de permitir el multijugador con usuarios de otras plataformas. Esta edición reunirá las actualizaciones publicadas anteriormente, mientras que la expansión de pago ‘Monster Hunter Wilds: Ascendance’ se incorporará al catálogo de la consola durante 2027.

Monster Hunter Wilds – Nintendo Switch 2

Final Fantasy VII Revelation

‘Final Fantasy VII Revelation’, tercera y última entrega del proyecto dedicado a recrear ‘Final Fantasy VII’, también llegará a Nintendo Switch 2, donde continuará la historia de Cloud y sus compañeros mientras Sefirot avanza en sus planes y Meteo amenaza con destruir el planeta. Su estreno está previsto para el 8 de abril de 2027.

Por su parte, ‘Crisis Core Final Fantasy VII: Reunion’, la precuela protagonizada por Zack Fair, quedó disponible para Nintendo Switch 2 durante el mismo día del Direct mediante una edición con gráficos rediseñados en alta definición, diálogos íntegramente doblados en japonés e inglés y diversos cambios en el sistema de combate.

Final Fantasy VII Revelation

Hyrule Warriors: La era del cataclismo – Edición definitiva

Hyrule Warriors: La era del cataclismo’ contará con una edición para Nintendo Switch 2 a partir del 25 de febrero de 2027 que reunirá todo el contenido de su pase de expansión, gráficos renovados, una frecuencia de imágenes superior, mayor cantidad de enemigos simultáneos y una modalidad cataclismo con un nivel de dificultad más elevado. Los propietarios de la versión para Nintendo Switch podrán transferir sus datos guardados y acceder a un descuento al adquirir digitalmente esta nueva edición.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo

Meccha Chameleon

‘Meccha Chameleon’ plantea una peculiar modalidad competitiva de escondite en la que los participantes tendrán que imitar los colores y las formas del entorno para mantenerse camuflados mientras el equipo contrario intenta encontrarlos. Las sesiones admiten entre una y doce personas mediante internet y el juego quedó disponible para Nintendo Switch 2 durante el mismo 9 de septiembre.

MECCHA CHAMELEON

Pokémon Pokopia

‘Pokémon Pokopia’ recibirá durante 2026 la segunda parte de su pase de expansión de pago, dedicada principalmente a aumentar las opciones de personalización de Ditto mediante prendas y accesorios inspirados en diferentes Pokémon. Entre las posibilidades mostradas figuran gafas de sol, lazos y pajaritas con las que será posible modificar el aspecto del personaje.

Pase de expansión de Pokémon Pokopia

Star Fox

‘Star Fox’ recibirá el 30 de septiembre una actualización gratuita que permitirá reunir hasta cuatro personas en una misma consola y ampliará las alternativas disponibles durante las sesiones mediante internet, a lo que se sumarán tres misiones ambientadas respectivamente en Katina, Sector X y Venom. ‘Star Fox Adventures’, por su parte, se incorporó al catálogo de Nintendo GameCube – Nintendo Classics el 9 de septiembre para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Star Fox Adventures

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered

Geralt regresará el 29 de septiembre con ‘The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered’ para Nintendo Switch 2, una edición renovada que introducirá cambios en las mecánicas, rendimiento y el apartado gráfico, junto con funciones relacionadas con el giroscopio, la pantalla táctil y los mandos Joy-Con 2. Los propietarios del juego para Nintendo Switch podrán obtener gratuitamente esta versión, mientras que durante 2027 se publicará la expansión de pago ‘Songs of the Past’.

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition

‘Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition’ llegará a Nintendo Switch 2 durante 2027 mediante una edición que reunirá el RPG medieval, todas las expansiones argumentales publicadas anteriormente, equipamiento exclusivo y una misión adicional, concentrando así en un único paquete el contenido disponible hasta el momento.

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition

Fire Emblem: Fortune's Weave

‘Fire Emblem: Fortune's Weave’ llevará sus combates tácticos y los Juegos Heroicos a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre de 2026, fecha en la que esta nueva entrega exclusiva de la consola quedará disponible tras haber abierto previamente sus reservas a través de Nintendo eShop.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

El Profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor

El profesor Layton y Luke regresarán el 10 de diciembre con ‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’, nueva aventura que se publicará tanto en Nintendo Switch 2 como en Nintendo Switch y trasladará al conocido dúo hasta Steam Bison, una ciudad estadounidense en pleno desarrollo donde tendrán que resolver puzles, reunir pistas e investigar una sucesión de misteriosos acontecimientos.

El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Academia Dandori

‘Pikmin 4’ dará el paso a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre acompañado por nuevas funciones y la Academia Dandori, mientras que el micrófono integrado en la consola permitirá dar órdenes de viva voz a Ochin. Esta nueva modalidad ofrecerá exámenes semanales, tres niveles de dificultad, clasificaciones mediante internet y un total de 72 escenarios que se irán publicando progresivamente.

Pikmin 4 – Academia Dandori

Onyx: The Dark Grip

Bloober Team presentó ‘Onyx: The Dark Grip’, una producción de terror sobrenatural en 2,5D desarrollada en exclusiva para Nintendo Switch 2, donde el jugador asumirá el papel de una misteriosa entidad capaz de guiar las acciones de un viajero solitario que llega a una ciudad fantasma. Sus poderes permitirán manipular el entorno, resolver puzles y plantar cara a diferentes criaturas mientras intenta impedir que el protagonista pierda por completo la cordura antes de su estreno previsto para 2027.

Onyx: The Dark Grip

Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition

‘Xenoblade Chronicles 3’ recibirá su correspondiente edición para Nintendo Switch 2 el 3 de diciembre con la Cámara heroica, una modalidad basada en sucesivas oleadas de enemigos que permitirá fortalecer a los compañeros, mejorar habilidades o reclutar nuevos aliados conforme avance el combate. A estas incorporaciones se unirá Shimmer, una nueva heroína especializada en ataques rápidos que dispone además de Presagio, una habilidad con la que puede anticiparse al futuro.

Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea

‘Disney Dreamlight Valley’ recibirá en noviembre la expansión de pago ‘The Keepsake Sea’, ambientada en el Mar de los Recuerdos y construida alrededor de una nueva historia en la que los jugadores podrán adoptar el aspecto de una sirena. Durante esta aventura se encontrarán con personajes procedentes de distintas películas de Disney, entre ellos Milo Thatch, Jack Sparrow y Megara.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea

Cairn

‘Cairn’ llegará a Nintendo Switch 2 a principios de 2027 con una aventura protagonizada por la escaladora Aava durante su ascensión al monte Kami, una empresa en la que tendrá que estudiar cuidadosamente el camino y administrar los recursos disponibles para continuar avanzando. La versión de prueba gratuita quedó disponible en Nintendo eShop durante el 9 de septiembre.

Cairn – Reveal Trailer

Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4

Capcom llevará ‘Resident Evil 2 Deluxe Edition’, ‘Resident Evil 3’ y ‘Resident Evil 4 Gold Edition’ a Nintendo Switch 2 en formato digital el 16 de octubre, mientras que las correspondientes ediciones físicas se pondrán a la venta el 29 de enero de 2027. Las compras efectuadas antes del 16 de octubre dispondrán además de un descuento temporal.

Resident Evil - Nintendo Switch 2

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Lara Croft regresará el 12 de febrero de 2027 con ‘Tomb Raider: Legacy of Atlantis’, una nueva versión reconstruida por completo a partir de la aventura publicada originalmente en 1996. La arqueóloga volverá a viajar por Perú, Grecia y Egipto durante una misión centrada en recuperar las piezas perdidas del Scion, enfrentándose nuevamente a las amenazas y peligros que encuentra durante la expedición.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Nintendo Switch Sports Resort

‘Nintendo Switch Sports Resort’ se estrenará el 22 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch 2 con doce disciplinas deportivas y libertad para desplazarse por Isla Wuhu, donde también se podrá participar en actividades adicionales fuera de las competiciones principales. El contenido incluirá asimismo el campeonato del as de las islas y los puntos Spocco, que podrán canjearse por diferentes elementos destinados a personalizar los Mii y Sportsmate.

Switch Sports Resort

Mario Kart World

‘Mario Kart World’ recibió el 9 de septiembre la actualización gratuita 1.8.0, que incorporó diez circuitos procedentes de ‘Super Mario Kart’ para Carrera VS., entre ellos Isla Chocolate, Lago Vainilla y Valle Fantasma. A este contenido se sumaron Rally Helicóptero y Rally Nabo dentro de Supervivencia, además de un modo espectador para las sesiones con amigos mediante internet o conexión LAN.

Super Mario Kart en Mario Kart World

Mega Man: Dual Override

‘Mega Man: Dual Override’ permitirá controlar tanto a Mega Man como a Proto Man, cada uno con una manera diferente de combatir, además de utilizar chips personalizables para modificar sus habilidades y recurrir a la nueva forma Override durante los combates. El título se publicará en primavera de 2027 para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, acompañado ese mismo día por nuevas figuras amiibo dedicadas a ambos personajes.

Mega Man: Dual Override - Proto Man Gameplay

Fatal Fury: City of the Wolves

‘FATAL FURY: City of the Wolves’ se publicará digitalmente para Nintendo Switch 2 el 22 de octubre, mientras que su edición física llegará en enero de 2027. La Starter Edition incluirá a Manjiro Sano y Ken Ryuguji, procedentes de ‘Tokyo Revengers’, junto con todos los luchadores distribuidos anteriormente mediante contenido descargable.

Fatal Fury: CotW

Romancing SaGa 3: Destinies United

‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ recuperará el RPG publicado originalmente en 1995 mediante una reconstrucción tridimensional, voces en inglés y japonés, nuevos arreglos musicales y distintas modificaciones aplicadas a sus sistemas de juego. Los jugadores podrán escoger entre ocho protagonistas cuando esta nueva versión se publique para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch el 16 de febrero de 2027.

Romancing SaGa 3: Destinies United

Persona 4 Revival y Persona 6

Atlus confirmó la llegada de ‘Persona 6’ y ‘Persona 4 Revival’ a Nintendo Switch 2 mediante dos propuestas diferentes, puesto que la sexta entrega contará una historia independiente protagonizada por personajes inéditos, mientras que ‘Persona 4 Revival’ recuperará el misterio del Canal de Medianoche con una presentación renovada. Este último se publicará el 20 de mayo de 2027, mientras que ‘Persona 6’ continúa por ahora sin una fecha anunciada.

Persona 4 Revival y Persona 6

Más juegos para Nintendo Switch 2 y Switch

El montaje final del Direct reunió varios títulos adicionales destinados a las dos consolas.

‘007 First Light’ llegará a Nintendo Switch 2 durante 2026.

‘Fading Echo’ se publicará el 17 de septiembre de 2026 para Nintendo Switch 2.

‘Farcry 3 Classic Edition’ llegará en primavera de 2027 a Nintendo Switch 2.

‘Farcry 3 Blood Dragon – Classic Edition’ se publicará igualmente en primavera de 2027.

‘The Crew Motorfest’ estará disponible el 8 de octubre de 2026.

‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ llegará a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch a principios de 2027.

‘House Flipper 2’ se publicará el 15 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2.

‘Sonic Pico Park’ llegará el 12 de noviembre de 2026 a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

‘Dragon Quest Monsters: El reino marchito’ se estrenará el 3 de diciembre de 2026, mientras que su versión de prueba quedó disponible el 9 de septiembre.

‘Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD’ quedó disponible el 9 de septiembre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

‘Hela: of Mice & Magic’ llegará el 1 de diciembre de 2026.

‘Eriksholm: The Stolen Dream’ estará disponible el 3 de diciembre de 2026.

‘Stellar Blade Complete Edition’ se publicará el 5 de noviembre de 2026.

‘The Ascent Ultimate Edition’ llegará durante diciembre de 2026.

‘It Takes Two’ se estrenará el 15 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2.

‘Palia – Nintendo Switch 2 Edition’ estará disponible durante diciembre de 2026.

‘Hot Wheels Infinite Rush’ se estrena el 10 de septiembre de 2026.

‘Hell Is Us’ llegará a Nintendo Switch 2 el 8 de octubre de 2026.

‘Marvel's Guardians of the Galaxy: Encore Edition’ se publicará el 5 de noviembre de 2026.

¿Qué se omitió en el Nintendo Direct?

Pese a la enorme cantidad de anuncios, algunos juegos que llevan tiempo sonando para Switch 2 no estuvieron presentes durante la presentación. Entre las ausencias llamó especialmente la atención ‘The Duskbloods’, el nuevo proyecto de FromSoftware exclusivo para la consola, cuyo lanzamiento continúa previsto para 2026 y que recientemente pasó por una fase de pruebas.

Nintendo Direct

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Nintendo tampoco ofreció novedades sobre ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, aunque en este caso había una razón bastante sencilla, puesto que apenas un día antes de esta presentación, el juego protagonizó su propio Nintendo Direct, donde se enseñaron nuevas secuencias de juego, gráficos y la fecha de lanzamiento, establecida para el 5 de noviembre en Nintendo Switch 2.