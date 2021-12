El Grupo Lourdes de Castelló no aparece en el ránking que elabora el portal de viajes Best Destinations in Europe sobre las ciudades europeas con mejores luces de Navidad que lidera la croata Opatija y en el que figuran municipios españoles como Málaga y Madrid. En la lista tampoco aparece Vigo, por cierto, pese a que la ciudad gallega haya desembolsado 2,5 millones de euros solo en luces navideñas durante tres años, una cantidad lógicamente muy superior a la destinada a este concepto en el barrio de la capital de la Plana.