Esta historia, por suerte, ha tenido un final feliz, pero detrás del desenlace ha habido mucho sufrimiento. Begoña, una joven gaditana de 28 años, ha podido por fin conocer a su bebé tras haber estado un mes ingresada por covid en la UCI del Hospital de la Línea de la Concepción en Cádiz.

En diciembre, cuando estaba embarazada de 7 meses y 3 semanas, se contagió de coronavirus, y tras verse muy afectada por los síntomas del virus la ingresaron, concretamente la madrugada del 6 de diciembre. A las 48 horas, los médicos le informaron de que debía provocarle el parto por cesárea porque ella y su bebé se encontraban en peligro. La mujer no estaba vacunada, ella afirma que lo hizo por su bebé: "No había estudios suficientes y yo quería proteger a mi hijo. De no haber estado embarazada me habría vacunado sin duda alguna, pero lo hice por él".

Todo salió bien. El bebé, un niño sano, pesó 2,458 kilos y midió 55 centímetros. Era negativo en covid y solo estuvo unas horas en la incubadora. Begoña por su parte empeoró tras el parto, tuvo que ser ingresada en la UCI y allí ha estado durante varias semanas, sedada e intubada. La joven asegura que: "Le dijeron a mi familia que no contaran conmigo, que vinieran a recoger mis cosas porque no salía. Se me pararon los pulmones y los riñones".

No fue hasta el día 31 de diciembre que dio negativo en coronavirus y dejó la UCI, aunque siguió sedada. Finalmente ha logrado recuperarse y estar con su hijo, y por supuesto este reencuentro ha dejado unas imágenes muy emocionantes.