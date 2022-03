Quien haya disfrutado en alguna ocasión del tesoro natural que es el Parque Natural de la Tinença de Benifassà es probable que haya repuesto fuerzas en el popular restaurante La Morena de La Pobla de Benifassà. Su gerente es Alex Becvar, un checo que lleva cuatro años en el municipio y 20 en España, y que se ha integrado a la perfección en este coqueto pueblo de Castellón. Este lunes ha cambiado los fogones y las brasas por el volante, pues ha cogido su coche para recorrer los casi 3.000 kilómetros que separan su casa de la frontera con Ucrania. El objetivo no es otro que “el de ayudar a los refugiados. No me puedo quedar de brazos cruzados”.