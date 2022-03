Es posible que en su dispositivo móvil haya recibido mensajes o audios en los que poco más o menos se insinúa que este lunes se acaba el mundo: “Me ha llegado un comunicado de una persona que está metida en Repsol y el lunes pondrán piquetes para que no puedan echar gasolina porque hay una huelga indefinida de transportistas que afectará a todo. Así que llenar garrafas y depósitos antes de que ese acabe”. Este es el audio de una señorita con no muy buenas intenciones que es posible que hayas recibido en tu teléfono. Pues bien, es rotundamente falso; un bulo. Así se lo ha confirmado a Mediterráneo Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio: “Son los típicos bulos que hace años nos podíamos creer, pero ahora ya veo difícil que alguien haga caso. Desde luego no hay ningún problema de desabastecimiento en las gasolineras y recomiendo a la gente que no llene garrafas porque al margen de ser absurdo, es ilegal transportar la gasolina de esa forma”.