Aitana ha puesto rumbo de nuevo rumbo a Los Ángeles para seguir creciendo musicalmente como ha compartido en su perfil de Instagram. De la misma forma cuenta como llego un día pero no podía compartir nada por el gran jet lag que tenia por el cambio horario. En su perfil se puede comprobar como no ha parado desde que llegó al país norteamericano y ya he tenido tiempo para ir de compras a tiendas y al supermercado.