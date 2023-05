Pablo Motos no ha comenzado la semana de la mejor manera. Y es que el exitoso presentador de ‘El Hormiguero’, el programa que triunfa en las noches de los lunes a jueves en Antena 3, ha tenido que ser operado de urgencia tras una grave lesión en el tríceps, tal y como él mismo ha relatado en redes sociales después de abandonar el quirófano.

“Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto”, escribe el televisivo en su perfil de Instagram donde suma más de dos millones de seguidores. “Ahora me llama ‘Súpermanco’”, añade.