Le habían preparado una fiesta a una compañera que se marchaba a estudiar fuera en casa de otro amigo. Berta Domínguez (Badajoz, 1994) estudiaba entonces 5º de Medicina en Salamanca. Era verano. Hacía calor y por la tarde decidió darse un chapuzón en la piscina. Se colocó en el bordillo y se tiró de cabeza, como siempre hacía. Pero esta vez las manos se le resbalaron en el fondo de la piscina y se golpeó en la cabeza. Fue leve, al menos así lo recuerda ella, pero se quedó inconsciente. Consiguieron sacarla de la piscina y una ambulancia la trasladó al hospital. El impacto provocó que se le estallara la vértebra C5 y se la fracturara la C6. Se quedó tetrapléjica. Inmóvil.

Ella, dice, no fue consciente de lo que realmente le pasaba hasta que reconoció al médico que la iba a operar, un neurocirujano con el que había hecho prácticas unos meses antes. “Fue un golpe muy pequeñito. Siempre pensé que me iba a recuperar, pero no ha sido el caso”, cuenta a este diario. Sí ha conseguido muchos logros. Se quedó postrada en una cama y ahora es capaz de asearse sola, de maquillarse, de arreglarse el pelo, puede levantar hasta 12,5 kilos con los brazos y cada vez aguanta más tiempo de pie. Hace rehabilitación a diario, vive con su pareja y tiene una persona que le ayuda un poco por las mañanas. “Día a día es un calvario. Sueño que ando y que hago de todo, pero cuando me despierto no puedo hacer nada”, dice.