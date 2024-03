Elisa Alemán iba camino a su trabajo por la autopista del sur GC-1 rumbo a Las Palmas de Gran Canaria junto a su hijo, Yesey Sánchez, durante la mañana del pasado miércoles. Delante de ellos, les llamó muchísimo la atención una furgoneta que tomó el primer desvío que lleva al Hospital Universitario Insular, hasta el punto de "hacerme llorar", confesó Alemán.

Grandes cartulinas blancas que casi tapaban los cristales posteriores y laterales contenían un escrito: "hoy es mi último día de quimio hospitalaria".

La conductora pidió a su hijo grabara con su móvil al vehículo. En minutos, colgó el vídeo en una de sus redes sociales (Tik Tok), con un simple mensaje. "De camino a mi trabajo he visto esto. No sé quién eres, pero te juro que me has emocionado. Seguro que no ha sido fácil. Mucha fuerza y a seguir pa'lante".

Un recuerdo enternecedor

Elisa Alemán no pudo evitar que viniera a su mente el recuerdo de su padre y uno de sus mejores amigos, que habían fallecido recientemente, tras sufrir de cáncer. "Se me removió todo. Siempre los tengo presentes. De hecho, tengo un 'escarabajo' (Volkswagen) en el salpicadero que fue el último regalo de mi amigo Sergio", comenta.

Confiesa que se emocionó y que lloró por el recuerdo de su padre, aunque valoró positivamente que "alguien hiciera pública su alegría por ser la última quimio".