El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha abierto oficialmente el curso en Castelló, donde ha visitado el colegio recién estrenado Mestre Canós junto a la alcaldesa, Begoña carrasco, y otras autoridades, además de la directora, Alicia Querol.
El conseller inicia el curso escolar en Castelló: visita al nuevo Mestre Canós
