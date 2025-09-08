El Periódico Mediterráneo

Toni Losas

El conseller inicia el curso escolar en Castelló: visita al nuevo Mestre Canós

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha abierto oficialmente el curso en Castelló, donde ha visitado el colegio recién estrenado Mestre Canós junto a la alcaldesa, Begoña carrasco, y otras autoridades, además de la directora, Alicia Querol.

