Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria de Igualdad del PSOE y candidata socialista a la alcaldía de València, responde en la entrevista que se publica mañana en Levante-EMV las últimas novedades de la gestión de la dana, la actualidad política y cuáles serían sus primeras iniciativas si llega a ser alcaldesa.

Como delegada del Gobierno, Bernabé asegura que representa al gobierno que más ha invertido en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de València. También recuerda que durante este año ha podido conocer a los miles y miles miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que "lo dieron todo" durante los peores momentos de la dana y también ha insistido en que una de sus primeras medidas como alcaldesa de València en 2027 será convertir la Plaza del Ayuntamiento "en la plaza del pueblo, la que los ciudadanos quieran... no la de los coches".