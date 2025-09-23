Esteban San Canuto

Salvador Navarro renuncia a presentarse a las elecciones de la CEV

Salvador Navarro no se presentará a la reelección como máximo dirigente de los empresarios valencianos. Tras varios días meditando su decisión y la celebración de una reunión en la noche de este lunes -de la que no salieron detalles- con el que se prevé que sea su sucesor, Vicente Lafuente, el actual mandatario de la CEV ha decidido no continuar su andadura al frente de la patronal y no presentará candidatura a los comicios del próximo 6 de noviembre. Con ello, se cierra una etapa de 14 años al frente de una confederación que, durante este periodo, se ha transformado de provincial en entidad autonómica representativa del empresariado valenciano tras la caída de la castellonense CEC y la alicantina Coepa.