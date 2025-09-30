Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí Mònica Mira

El particular comportamiento de las hormigas que anuncia cambios en Castellón

Tras las lluvias de estos días, muchas calles, como las de Nules que aparecen en las imágenes, se han llenado de unos insectos poco comunes en otra época del año: las hormigas voladoras. No es el anuncio de una nueva plaga. La ciencia tiene una explicación para un comportamiento que es una evidencia del cambio de estación.