Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Gabriel Utiel

Los vecinos de Sanahuja denuncian el riesgo de la velocidad del tráfico

Cada día cruzar la acera, para los vecinos de la calle Sanahuja de Castelló, es un deporte de riesgo. Vehículos que superan con creces los 50 kilómetros por hora, así como automóviles aparcados en doble fila, convierten en una aventura el paso por la calzada en este vial. Esta es la situación que viven a diario en este vial.