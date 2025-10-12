Toni Losas

El Centro Aragonés celebra por todo lo alto la festividad del Pilar en Castelló

El Centro Aragonés de Castelló no ha querido perder la oportunidad de conmemorar el día de la Virgen del Pilar, a pesar de que la lluvia busca restar protagonismo a la patrona nacional. La Iglesia de la Trinidad ha sido el escenario de esta celebración, que se ha iniciado con el desfile hasta la parroquia, antes de que el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López, se encargara de ofrecer una tradicional misa baturra.