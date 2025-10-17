Mònica Mira

El sorprendente hallazgo entre un montón de basura sacada del mar por agentes medioambientales

Agentes medioambientales, en una inspección rutinaria dentro de sus tareas habituales de vigilancia del medio natural, estaban realizando una limpieza de basura en las costas de Castellón, entre la capital de la Plana y la Serra d'Irta, y realizaron un sorprendente hallazgo. No lo es porque encontraran basura, lamentablemente es una situación bastante habitual. Tras extraer un importante número de bidones de plástico del agua, encontraron en el interior de alguno de ellos varios ejemplares de peces ballesta, atrapados. A parte de retirar la basura, lograron salvarles la vida.