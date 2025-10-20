Manolo Nebot

Así será la nueva sede de la Autoridad Portuaria de Castellón

Un diseño moderno y con el ama de cerámica para un edificio singular que estará integrado en el día a día del Grau de Castelló. Esta es la propuesta de PortCastelló para su futura sede de la Autoridad Portuaria que, en unos diez días, se licitará por 5,9 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se espera que puede estar operativa en 2027.