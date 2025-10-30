Europa Press

Mazón, sobre los reproches de las víctimas en el funeral de Estado: "Me hago cargo del día de ayer"

Declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha recalcado este jueves que no deja "de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer", en el que fue increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de estado celebrado en el Museu de les Ciències, y al respecto ha recalcado que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado la ceremonia. "Yo -ha añadido- me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan todos estos días". Preguntado por los medios, no ha querido pronunciarse sobre si piensa dimitir y ha añadido que habrá "una comparecencia en los próximos días". Más información