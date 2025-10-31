Moll de Costa acoge la gala del premio Letras del Mediterráneo 2025 de la Diputación de Castellón

Manolo Nebot

La Diputación de Castellón impulsa la provincia como territorio literario a través de los premios Letras del Mediterráneo. La sala Moll de Costa del Grau acoge la gala de entrega de los galardones que este año han reconocido a Mabel Lozano, Juan Ramón Biedma y José Ángel Mañas. Más información

