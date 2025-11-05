Manolo Nebot

Bernabé cree "una vergüenza" que la Comunitat "esté a expensas de una mesa camilla"

"Es una vergüenza que hoy esté el pueblo valenciano a expensas de una mesa camilla, como la que ya decidió su futuro hace dos años", ha defendido esta tarde la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ante las negociaciones abiertas entre PP y Vox para la sucesión de Carlos Mazón. Lo ha hecho instantes antes de participar en el acto Socialistas en las Instituciones de la agrupación local del PSPV de Castelló, junto al secretario general de la capital de la Plana, Rafa Simó. Más información