Gabriel Utiel

Los empresarios de Castellón prevén cerrar el año en positivo, pero urgen estabilidad política para crecer

Los empresarios de la provincia de Castellón prevén cerrar el 2025 "en positivo", en línea "con el crecimiento de la economía española", aunque advierten que el escenario de "incertidumbre política tanto a nivel nacional como autonómico no favorece en nada la estabilidad de las empresas" y condiciona también el crecimiento, pues "para crecer e invertir necesitamos esa estabilidad y seguridad jurídica". Así se ha expresado este lunes el nuevo presidente de CEV Castellón, Luis Martí, tras la reunión de la junta directiva y el comité ejecutivo de la entidad. Más información