Mazón asegura que los escoltas le acompañaron al Ventorro, pero no a la salida

Asimismo, frente a las quejas de que les habían dado la Medalla al Mérito Policial, Carlos Mazón ha matizado que no era a los que le acompañaron ese día, sino a los que estuvieron con él en Paiporta el 3 de noviembre. También ha insistido en que no se cambió de ropa en la tarde el 29-O sino que se puso un jersey cuando estaba en El Ventorro porque siempre lleva un jersey en la mochila porque "cuando tengo frío me pongo un jersey".