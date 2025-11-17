Mazón carga contra Morant y le afea que no cogiera el teléfono al vicepresidente segundo y conseller de la reconstrucción

Las preguntas de Vox a través de su diputado Ignacio Gil Lázaro le han servido a Carlos Mazón como una asistencia para rematar hacia la portería del Gobierno central y las dirigentes del PSPV, Diana Morant Pilar Bernabé. Entre otras, le ha afeado a la ministra de Ciencia que no le haya cogido el teléfono en el último año al vicepresidente segundo y conseller de la reconstrucción, Francisco Gan Pampols, o que haya señalado que si no se han tramitado todas las ayudas por parte del Gobierno central es porque los afectados no las han solicitado. Más información

