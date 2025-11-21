La odisea de la cita previa

La odisea de la cita previa

Gabriel Utiel

La odisea de la cita previa

Gabriel Utiel

Castellón
La cita previa llegó como una forma de ordenar la demanda en los servicios públicos y garantizar la atención a los ciudadanos. Proliferó en especial con las medidas derivadas del covid-19, consolidándose después. La exigencia de reservar turnos, sin embargo, se ha convertido en todo un obstáculo a la hora de acceder a multitud de servicios públicos en la provincia de Castellón, bien por la falta de disponibilidad o los complejos procedimientos para conseguirla, en especial para los mayores.

