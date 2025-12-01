Mediterráneo

Nueva campaña en apoyo a la hostelería afectada por la dana: 'Tenemos una comida pendiente'

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Turisme Comunitat Valenciana y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia han puesto en marcha la campaña 'Tenemos una comida pendiente', una iniciativa de impulso económico destinada a acompañar a los hosteleros damnificados por la dana y a reactivar la actividad turística y gastronómica en los 75 municipios afectados.