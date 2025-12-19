Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Losas

Las ventas de lotería se disparan en Castellón en busca de la suerte de última hora

La cuenta atrás para el sorteo de Navidad está cerca de finalizar y muchos castellonenses apuran para comprar sus participaciones en busca de un golpe de suerte de última hora. Las administraciones trabajan a un ritmo frenético estos días para atender el alud de clientes, que se traduce en grandes colas. Tal es la demanda que muchos establecimientos tienen previsto levantar la persiana este mismo domingo, jornada previa al sorteo, para dar servicios a sus clientes.