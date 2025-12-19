Alba Boix

Vídeo: Este pueblo de Castellón estrena la Casa de Papá Noel como gran novedad de esta Navidad

Peñíscola estrena la Casa de Papá Noel como gran novedad de esta Navidad. Desde el encendido del alumbrado y el espectáculo de drones del pasado 28 de noviembre, la ciudad se ha transformado en un auténtico escenario de cuento que ha atraído y continúa atrayendo a miles de visitantes. Si los fines de semana anteriores el reclamo era el Mercado de Navidad, ahora lo es la Casa de Papá Noel. Más información