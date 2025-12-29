Toni Losas

Las Rebajas se cuelan en plena campaña de Navidad en Castellón

La Navidad resulta la temporada alta para los comerciantes de Castellón. Una época en la que los establecimientos hacen caja y, en muchos casos, cogen fuerza para resistir durante época de menor actividad, sobre todo en el caso de los pequeños locales. Las compras ahora se realizan prácticamente por sí solas, sin que sean necesarios grandes reclamos. Esto, sin embargo, está cambiando, con escaparates repletos de descuentos e, incluso, carteles ya anunciando las Rebajas en pleno mes de diciembre.