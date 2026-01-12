"Mira a mi familia", las víctimas acorralan a Salomé Pradas a la salida de los juzgados de Catarroja
Las asociaciones de víctimas de la dana han recibido y despedido con gritos de "asesinos" y "mentirosos" tanto al exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tras su comparecencia en los juzgados de Catarroja donde han protagonizado un careo por los mensajes sobre la emergencia que intercambiaron el 29 de octubre de 2024. Más información