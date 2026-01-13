¿Has sido testigo de un caso de acoso escolar en Castelló? Las seis 'acciones heróicas' para evitarlo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vídeo y el cómic de la campaña municipal

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

¿Has sido testigo de un caso de acoso escolar en Castelló y no has sabido cómo evitarlo? El Ayuntamiento de la capital de la Plana ha intensificado una campaña con el fin de concienciar a los escolares, principalmente a los que tienen entre 8 y 13 años, de la necesidad de que no se den este tipo de situaciones tanto dentro como fuera de las aulas.

Por este motivo, el consistorio ha editado un vídeo, con la participación de alumnos del IES Caminás, con el objetivo de paliar esta problemática, así como un cómic. Es esta publicaión aparecen seis normas para actuar de forma correcta frente a estas situaciones:

  1. Nunca dejo solo a nadie
  2. No me río de las burlas, las paro
  3. Respeto a todos, aunque seamos diferentes
  4. Si veo algo injusto, actúo
  5. En mi equipo, todos tienen sitio
  6. Hoy soy héroe, mañana también

Aquí puedes consultar el cómic al completo:

Además, este martes el concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha presentado estas acciones de forma pública en el Teatro del Raval Rafa Lloret.

