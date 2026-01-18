Francisco Calabuig

El “me too” de las supervivientes del Patronato: “Creía que iba a morir allí, que no iba a salir”

Dice Paca que sí, que era probable que hubiera acabado presa, como su padre. Que era “bailona”, revolucionaria, leía libros prohibidos. Por eso, cuando con 16 años se quedó sin su padre -amigo, maestro- , y se escapó de casa para ir a las fiestas de su barrio, las mujeres de su familia decidieron que el Patronato de Protección a la Mujer haría de ella una buena chica. “Para mi madre, la gran ilusión era que yo saliera de allí con Secretariado”. Salió convertida en peligrosa social. “Creía que iba a morir allí, que no iba a salir”, recuerda. Más información