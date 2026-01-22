MEDITERRÁNEO

Castellón se erige como paraíso del cicloturismo con una inversión de 6 millones de euros

Castellón se erige como el paraíso del cicloturismo. Es la meta que se ha marcado la Diputación Provincial dentro de su estrategia turística para este año, centrada en explotar el "gran potencial" que tiene el territorio, el segundo más montañoso de España y con un clima agradable, para su especialización en los visitantes interesados en esta práctica deportiva. Más información