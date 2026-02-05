Toni Losas

'Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico

El Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat valenciana y el Gobierno central han dado un paso más para descongestionar de tráfico la macrorrotonda de acceso a la AP-7. Dos viales, la ronda Oeste cuando esté finalizada y otra carretera lateral que ejecutará el Ministerio y que desembocará en la circunvalación desde la N-340 para entrar en Castelló son los dos proyectos que contribuirán a hackear los atascos en esta redonda. Más información