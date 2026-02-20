Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Losas

Delia Zarzuela, comerciante de Castelló: "No podemos luchar contra los gigantes de internet, pero tenemos que adaptarnos"

"No podemos competir con los gigantes de internet, pero tenemos que adaptarnos". Así resume Delia Zarzuela, responsable de la tienda de moda Gnomo del centro de Castelló, su apuesta por introducirse en el mundo de las ventas on line desde el sector del pequeño comercio.