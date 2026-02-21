Kmy Ros

Vídeo: Los pregoneros de la Magdalena cantan el Pregó ante las reinas en la plaza Mayor de Castelló

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana en la Plaza Mayor de Castellón el acto de proclamación oficial de los pregoneros de las fiestas de la Magdalena 2026, que serán Manuel Torada Calonge y Nicolás Cabello Pérez como Pregoner y Pregoner Infantil, respectivamente. Un acto en el que la alcaldesa ha estado acompañada por la presidenta del Patronato de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma, al que también han asistido la reina de las fiestas, Clara Sanz, reina infantil, Ana Colón, así como las Damas de la Ciudad y una amplia representación del “món de la festa”, incluyendo antiguos pregoneros que han querido sumarse a este acto, que ha contado también con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Castellón, dirigida por José Vicente Ramón Segarra.