Secciones

Es noticia
Las mejores imágenes del MaratónAbuso sexual a menoresJubilación farmaciaEl sexo madruga en CastellónPeñíscola se viste de HollywoodGigantes marinosPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin
Entrevista a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

MEDITERRÁNEO

Entrevista a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina

MEDITERRÁNEO

Castellón
RRSS WhatsAppCopiar URL

La máxima dirigente de la institución repasa los ejes del presupuesto, los proyectos en marcha y las inversiones pendientes, al tiempo que aborda la infrafinanciación, el futuro del azulejo, el aeropuerto, el turismo, la despoblación y el horizonte electoral de 2027 Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents