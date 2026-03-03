Secciones

Alucina con las colas del reparto del 'llibret' de la Magdalena en Castelló

Erik Pradas

Erik Pradas

Castellón
La ciudad encara la recta final hacia las fiestas de la Magdalena de Castelló con el inicio del reparto oficial de cintas, pulseras y llibrets. Como era previsible, esta mañana se han producido unas colas de récord. La expectación es máxima en los días previos a las celebraciones fundaciones de la capital de la Plana que tendrán lugar del 7 al 15 de marzo. Más información

