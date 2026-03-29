Cofradías y hermandades participan masivamente en la popular tamborada de Vila-real

La plaza Mayor de Vila-real ha acogido un año más la tradicional tamborada local con motivo del Domingo de Ramos, un acto ya consolidado desde que se recuperó en el año 2012. El alcalde, José Benlloch, ha participado en la cita, junto con la presidenta de la Junta Central de Semana Santa, Carmina Arrufat; representantes de las cofradías y hermandades de la ciudad e integrantes de la corporación municipal y de la Junta Central. Más información