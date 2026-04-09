Eva Bellido

Vídeo: La niebla envuelve por completo la costa en Benicàssim y Orpesa este jueves

Las imágenes reunidas en este vídeo recorren algunos de los puntos más emblemáticos del litoral afectados por la niebla densa, con escenas grabadas en Benicàssim, Platgetes, la Via Verde en la zona de Torre Colomera y la Playa de la Concha de Orpesa, ofreciendo una panorámica impactante de este fenómeno en toda la costa. Conoce todos los detalles pinchando aquí. Más información