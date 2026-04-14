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"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

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Gabriel Utiel

"Juanfran, president": El PP calienta la maquinaria electoral con vallas publicitarias en Castellón ensalzando la acción del Consell

Gabriel Utiel

Castellón
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Aunque todavía falta algo más de un año para la cita con las urnas en la Comunitat Valenciana, el Partido Popular ya está calentando la maquinaria electoral con la instalación de vallas publicitarias de gran tamaño en distintos puntos de Castellón y del conjunto de la autonomía ensalzando la acción del Consell. Más información

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