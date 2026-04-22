Imaginària presenta la seua 24a edició: 10 artistes, 8 exposicions i més de 40 activitats
El certamen fotogràfic Imaginària camina cap a la seua XXIV edició després de l'acte de presentació que ha tingut lloc aquest matí a la Llotja del Cànem de Castelló. La cita tindrà lloc entre els dies 7 de maig i 28 de juny i conserva l'esperit iniciat ara fa quatre edicions amb l'objectiu de recollir les diferents sensibilitats visuals i diferents llenguatges i perspectives de la fotografia. La proposta cultural organitzada per la Universitat Jaume I, a través del Servei d'Activitats Socioculturals i emmarcada dins del programa UJI_Encultura, abasta vuit exposicions i més de 40 activitats repartides entre els municipis de Castelló, Benicàssim, Segorbe i Vilafranca.