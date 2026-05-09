Gabriel Utiel

Concentración de ucranianos contra una soprano rusa en Castelló

Una treintena de personas de la Asociación de Ucranianos de Castelló y provincia se han concentrado este sábado en las inmediaciones del Auditorio y Palacio de Congresos para mostrar su oposición a la celebración de un concierto de la soprano rusa Julia Lezhneva que tiene lugar en el recinto cultural. Según han explicado fuentes de la entidad, el objetivo era exigirle a la intérprete rusa que se pronunciara sobre la guerra de Ucrania sobre el escenario «aprovechando su actuación».