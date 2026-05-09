Secciones

Es noticia
Accidente AP-7El tiempo en CastellónChoque patinete contra cocheReportaje Feria del Libro 1985Qué hacer hoy en CastellónHantavirusMovilización PSPV
instagramlinkedin
Concentración de ucranianos contra una soprano rusa en Castelló

Concentración de ucranianos contra una soprano rusa en Castelló

Gabriel Utiel

Concentración de ucranianos contra una soprano rusa en Castelló

Gabriel Utiel

Castellón
RRSS WhatsAppCopiar URL

Una treintena de personas de la Asociación de Ucranianos de Castelló y provincia se han concentrado este sábado en las inmediaciones del Auditorio y Palacio de Congresos para mostrar su oposición a la celebración de un concierto de la soprano rusa Julia Lezhneva que tiene lugar en el recinto cultural. Según han explicado fuentes de la entidad, el objetivo era exigirle a la intérprete rusa que se pronunciara sobre la guerra de Ucrania sobre el escenario «aprovechando su actuación».

TEMAS

Tracking Pixel Contents