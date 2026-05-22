Toni Losas

Almassora celebra una multitudinaria jornada festiva con el tradicional reparto de arroz de Les Calderes

La emoción, la tradición y el fervor popular han vuelto a tomar las calles de Almassora en una de las jornadas más esperadas de sus fiestas patronales en honor a Santa Quitèria. El municipio ha vivido este viernes su día grande con la celebración de Les Calderes, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico por su profundo valor histórico, cultural y sentimental para generaciones de almassorins. Más información