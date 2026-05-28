Prueba de detectores de de frecuencias para la PAU en la UPV
La comisión gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se ha propuesto evitar a toda costa las chuletas y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los exámenes que empiezan el próximo martes. Por ello, ha puesto en marcha un plan para detectar todo tipo de dispositivos electrónicos con conexión al exterior como teléfonos, relojes, pinganillos o gafas inteligentes. Y lo hará por primera vez con detectores de frecuencia que desplegará por todas las clases.
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