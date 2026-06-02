Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El tiempo | Previsión para mañana miércoles en Castellón

Castellón vivirá este miércoles una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados y temperaturas que rozarán los 30 grados en numerosos puntos de la provincia. Tanto en el litoral como en el interior predominará la estabilidad, con escasa presencia de nubes y un ambiente cálido durante buena parte del día.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados en la capital de la Plana, aunque en algunas zonas del interior los termómetros podrían acercarse a los 30 grados. El ligero descenso previsto respecto a jornadas anteriores apenas será perceptible.

Mientras tanto, las posibles precipitaciones quedarán restringidas a otros puntos de la Comunitat Valenciana, especialmente entre el norte de Alicante y el sur de Valencia, por lo que no se esperan lluvias en la provincia de Castellón.